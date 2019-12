Victor Costache, ministrul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că procesul privind construcția celor trei spitale regionale a intrat în linie dreaptă. În decembrie va fi semnat contractul de finanțare pentru spitalul din Iași, iar în ianuarie și februarie contractele pentru unitățile din Cluj și Craiova. Totuși, pentru că primul spital va fi dat în folosință abia în 2026, guvernanți vor avea grijă ca până atunci să modernizeze unitățile existente.

„Nu are rost să ne ascundem, situația este dezastruoasă. În ultimele 18 luni, am fost consilierul pe probleme de sănătate al premierului și avem elaborată - știam că vom ajunge la guvernare, că situația se deteriora de la o lună la alta - o strategie clară pe Sănătate. Vom reacționa rapid și cred eu eficient.

Spitalele regionale sunt o prioritate în strategia Guvernului și ele vor fi construite. Procesul e intrat în linie dreaptă, dar trebuie să ne gândim că primul spital - noi facem eforturile și vom respecta toți termenii - va fi dat în folosință abia în 2026. Avem 8 ani în care nu putem aștepta construirea acestuia”, a declarat Victor Costache, pentru B1 TV.

