Victor Negrescu: PNRR, probabil acceptat undeva spre toamnă. România va avea dificultăți în a accesa toți bani. Reformele propuse de Guvern, puse sub semnul întrebării de Comisia Europeană VIDEO)

Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședintele PSD, a declarat că Guvernul a cerut prelungirea discuțiilor cu Comisia Europeană pe tema PNRR cu o lună, „ceea ce va conduce la aprobarea planului nostru undeva în toamnă”, astfel că România va începe implementarea planului de redresare mai târziu decât alte state și „va avea dificultăți în a accesa toți banii în timpul rămas”.

