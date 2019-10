Vicepreședinte PSD Victor Negrescu și-a cerut scuze, vineri, în numele colegilor săi pentru ieșirea mitocănească a lui Eugen Teodorovici la adresa reporterului B1.ro.

”Vreau să îmi cer scuze în numele colegilor mei pentru evenimentele care s-au întâmplat ieri și gestul care nu ar trebui să se întâmple față de jurnaliști din România și o doamnă jurnalist din România. Eu cred că noi, ca PSD, am susținut ideea libertății presei și a libertății de gen și ar trebui să fim mai prudenți. Știu că lumea e supărată, e dezamăgită, și-ar fi dorit mai mult, dar dincolo de aceste chestii trebuie să ne păstrăm calmul și să fim decenți și eu sper să învățăm o lecție și îmi cer scuze în sensul acesta în numele colegilor pentru cele întâmplate”, a declarat Negrescu, la sosirea la ședința CEx a PSD.

Întrebat dacă va cere și o sancțiune pentru Eugen Teodorovici, Victor Negrescu a răspuns: ”Eu cred că aici e vorba de comportamentul fiecăruia. El trebuie să spună, poate va ieși acum și își va cere scuze, e problema lui. Eu am simțit să fac acest lucru pentru că nu aș vrea să se pună o etichetă pe PSD în acest sens”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.