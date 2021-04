Victor Negrescu (PSD): Haosul din educație continuă. Din cauza răfuielilor politice, școlile riscă să rămână închise

Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședintele PSD, a vorbit despre situația testării în școli și susține că nici Ministerul Sănătății și nici cel al Educației nu doresc să își asume responsabilitatea pentru achiziția testelor pe bază de salivă sau pentru aplicarea celor existente, cele de tip antigen, „deși din punct de vedere legal o pot face”. „Mai grav este că fără testarea rapidă, redeschiderea școlilor riscă să fie amânată”, a adăugat social-democratul.

Victor Negrescu (PSD), despre testarea în școli

„Haosul din educație continuă. Din cauza răfuielilor politice, școlile riscă să rămână închise. Reprezentanții Ministerului Sănătății s-au contrat public cu cei ai Ministerului Educației cu privire la achiziția testelor pe bază de salivă și aplicarea testelor rapide existente. Mai exact, nici o parte nu vrea să își asume responsabilitatea pentru achiziția și aplicarea lor deși din punct de vedere legal o pot face. Mai grav este că fără testarea rapidă, redeschiderea școlilor riscă să fie amânată. Luptele politice dintre PNL și USR afectează educația”, a scris Victor Negrescu, luni, pe Facebook.

O parte din testele antigen vor fi redirecționate către spitale, a anunțat Andreea Moldovan

Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit luni dimineață despre numărul mic de teste antigen folosite în școli, context în care a anunțat că o parte dintre ele vor fi redirecționate către spitale, în funcție de necesități.

„O parte din teste vor fi redirecționate către spitale, în funcție de unde se folosesc mai mult și e nevoie mai multă de ele, însă ceea ce aș vrea să spun este faptul că aceste teste sunt un ajutor atât pentru elev, cât și pentru cadre didactice, cât și pentru părinți. Ele sunt disponibile, personalul a fost instruit și din păcate sunt școli în care există cabinet medical, cu medici și cu asistente medicale, și totuși ele nu se folosesc. Aici trebuie să vedem de ce, pentru că noi am dat instrucțiunile de lucru, am instruit personalul care trebuie să facă testare, am dat inclusiv filmuleț pentru testare, am dat platforma de înregistrare a rezultatelor, am dat testele”, a declarat oficialul, care a vorbit și despre revenirea elevilor la clase.