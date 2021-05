Victor Negrescu (PSD): În Parlamentul European, chiar dacă nu suntem de acord între noi uneori, reușim să generăm consens / Rareș Bogdan (PNL): Nu s-a văzut de câte ori delegația României a fost întru totul de acord (VIDEO)

Eurodeputații Victor Negrescu, vicepreședintele PSD, și Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, susțin că adesea delegația de europarlamentari români reușește să genereze consens „pe anumite chestiuni ce țin de interesul României”. În direct pe B1 TV, vineri seară, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, cei doi au discutat despre depunerea PNRR la Comisia Europeană, trecând de la contre, la schimburi de cordialități.

