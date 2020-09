Victor Ponta a anunțat că se testează pentru coronavirus și ia pauză de la campanie, după ce a participat la acțiuni electorale alături de un candidat infectat

Victor Ponta, liderul Pro România, a anunțat că duminică își va face testul pentru depistarea infecției cu coronavirus, iar până va primi rezultatul nu va mai participa fizic la acțiunile electorale. Asta după ce medicul Aurelia Ţaga, candidatul Pro România pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Bacău, a fost depistată pozitiv cu SARS-CoV-2. Cei doi, dar și alți membri ai partidului, au participat împreună la acțiuni electorale.

Victor Ponta susține că nu va mai participa la evenimentele electorale până nu va primi rezultatele testului COVID-19

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta a anunțat că nu va mai participa fizic la acțiunile de campanie până nu va primi rezultatele unui test pentru coronavirus, după ce Aurelia Ţaga, pe care a însoțit-o în campanie, a fost depistată pozitiv.

Ponta a ținut să sublinieze că a respectat regulile de protecție.

„Deşi am respectat toate regulile de protecţie, având în vedere cazul colegei noastre de la Bacău, duminică în Bucureşti voi face din nou testul COVID-19 / până ce primesc rezultatul, nu voi mai participa fizic la acţiuni de campanie/ multă sănătate şi mult succes candidaţilor Pro România!”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Ponta susține că alegerile locale nu trebuiau să aibă loc acum, dată fiind evoluția epidemiei de coronavirus

Într-o postare anterioară, în care anunța că Aurelia Ţaga are COVID-19, liderul Pro România afirma că alegerile locale trebuiau amânate, dată fiind epidemia de coronavirus.

„Ii urez, in numele Echipei PRO Romania , multa sanatate - din pacate aceste Alegeri NU trebuiau sa aiba loc in aceste conditii / dar interesele electorale ale PNL si PSD sunt mai importante decat sanatatea publica! (...) Dar - trag inca o data semnalul de alarma - incapatanarea lui Orban si a celor de la PNL si PSD in a face Alegeri in aceasta perioada - va aduce un cost urias pentru romani! Si raspunderea trebuie sa fie a celor vinovati!”, scria Ponta, vineri, pe Facebook.

Și PSD vrea amânarea alegerilor locale. Marcel Ciolacu: Voi provoca o discuţie serioasă

De altfel, sâmbătă, liderul PSD Marcel Ciolacu a invocat din nou scenariul amânării alegerilor locale, în contextul declarațiilor contradictorii ale guvernanților pe tema redeschiderii școlilor de la 14 septembrie. El a susținut că dacă Guvernul Orban va decide amânarea deschiderii anului școlar, înseamnă că evoluția epidemiei de coronavirus în țara noastră este una îngrijorătoare și atunci ar trebui luată în discuție și amânarea scrutinului.

„Dacă nu putem deschide şcolile, atunci de ce facem alegeri? Înseamnă că e o situaţie delicată. Înseamnă că pandemia s-a accelerat. De ce avem dublă măsură, păcănele şi biserici? Iarăşi în funcţie de interesul, la păcănele, financiar şi acum politic, avem această dublă măsură”, a spus președintele PSD.

Nu e prima dată când lideri ai PSD și Pro România cer amânarea alegerilor locale. În schimb, guvernanții au dat asigurări că prezența la urne nu poate fi un pericol, atât timp cât regulile sanitare sunt respectate.