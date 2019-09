Victor Ponta acuză 'sabotajul găștii unora de la Antena 3' împotriva lui Mircea Diaconu: 'Până de curând îl lăudau și acum au fost întorși de Sistem împotriva lui'

Actorul Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro România, a strâns deja semnăturile pentru candidatura la prezidențiale. Asta în pofida “sabotajului unor găști de la Antena 3”, care îl sabotează pe Diaconu de câteva săptămâni, susține Victor ponta.

Liderul Pro Roomânia consideră, însă, că actorul ar putea fi un competitor puternic al lui Klaus Iohannis în turul doi, nedându-I nicio șansă Vioricăi Dăncilă la alegerile din noiembrie.

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! FUEGO A PĂȚIT-O GRAV! IRINA LOGHIN A DAT VESTEA CUMPLITĂ! E ȘOC ȘI GROAZĂ (GALERIE FOTO)

"In aceasta dimineata la sediile ProRomania s-au strans deja 248.676 semnaturi pentru sustinerea candidatului Mircea Diaconu in Alegerile Prezidentiale / la acestea se vor adauga semnaturile din aceasta saptamana - plus cele cele stranse de cei de la ALDE si de alti sustinatori apolitici ai candidatului.

Multumesc colegilor mei din ProRomania pentru actiunea facuta in sprijinul unui candidat independent /

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

Sunt convins ca Mircea Diaconu ar putea fi un competitor puternic al lui Klaus Iohannis in turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale/ daca insa sabotajul si aranjamentele gastii aflate in jurul Vioricai Dancila si ale unora de la Antena 3 ( care pana de curand il laudau pe MD si acum au fost “intorsi” de Sistem impotriva lui) vor continua o sa ne trezim in 11 Noiembrie ca trebuie sa alegem intre Klaus Iohannis si Dan Barna - sper ca atunci electoratul de stanga sa nu ii uite si nici sa nu ii ierte pe tradatorii si blatistii vinovati!", scrie Ponta pe Facebook.