Victor Ponta: Adevărata problemă a României este faptul că nu avem Guvern. Zilnic acumulăm datorii de milioane, abandonăm proiecte și ne batem joc de viața oamenilor

Victor Ponta, liderul Pro România, a subliniat, marți, că „adevărata problemă a României” este faptul că nu are Guvern, motiv pentru care în fiecare zi acumulează „datorii de milioane” și „abandonează proiecte”.



„Adevarata problema a Romaniei este faptul ca NU avem guvern! Si ca in fiecare zi acumulam datorii de milioane , abandonam proiecte si ne batem joc de viata oamenilor , marind ( cum a fost in 2009-2010) nota de plata pentru viitor. Nu avem deloc ministri la Interne, Educatie, Energie, Mediu si Relatia cu Parlamentul / iar cei care sunt inca i functii merg in vizite caraghioase si inutile prin tari cat mai departate de Romania!



Smecheriile pe care le tot aud si cu care se imbata cu apa rece Dancila nu rezolva fondul problemei! NU avem Guvern si nici nu o sa avem - oricate smecherii se fac cu motiunea de cenzura!



Ma rog - prostia aduce si fericire uneori! Vad ca nu mai tine nimeni minte ca motiunea de cenzura contra Guvernului «Ungureanu» a fost programata VINERI 27 Aprilie 2012 - si a trecut!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.