Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarta luni, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că cei de la ALDE au rămas prea mult timp în coaliția cu PSD și au girat niște erori foarte mari.

”Tăriceanu nu se află acum într-o situație delicată, dimpotrivă. Cred că a stat prea mult lângă domnul Dragnea, după aceea și lângă Viorica Dăncilă și cred că a făcut singurul lucru pe care l-aș fi făcut și eu, adică te despinzi când mergi cu Titanicul direct spre aisberg.

Problema e că ALDE a girat niște greșeli mari de tot, OUG 114, de exemplu , și au păți ce au pățit pe 26 mai, la vot.

Din punctul ăsta de vedere, cred că trebuiau să plece de mult timp de acolo, probabil că au plecat prea târziu”, a declarat Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.