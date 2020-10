Victor Ponta: Alexandru Rafila înclina să candideze la Primăria Capitalei, dar mi-a spus că într-o perioadă atât de gravă trebuie să îți faci meseria de medic. Am încredere în profesionalismul său (VIDEO)

Fostul premier Victor Ponta a comentat, joi seară, în direct pe B1 TV, candidatura lui Alexandru Rafila pe listele PSD la alegerile parlamentare. Liderul Pro România, care îl ofertase pe Rafila să intre în cursa pentru Capitală la alegerile locale, a mărturisit că are în continuare „încredere în profesionalismul domniei sale”.

Victor Ponta, despre candidatura lui Alexandru Rafila pe listele PSD la alegerile parlamentare

„Chiar dacă încercați să mă provocați, eu tot am o părere foarte bună despre profesionalismul domnului doctor Rafila. Este adevărat – în primăvară și în vară am discutat foarte mult, la sediul Pro România, ne-am întâlnit. La un moment dat chiar înclina să candideze la Primărie, după care mi-a spus – și l-am înțeles, și mi s-a părut o explicație mai mult decât frumoasă – că într-o perioadă atât de gravă, între a fi medic și a fi politician, trebuie să îți faci meseria de medic. Ceea ce chiar nu mi s-a părut atunci absolut nimic de criticat”, a declarat Victor Ponta.

Referitor la posibilitatea ca Alexandru Rafila să vină, totuși, în Pro România, în condițiile în care și alți social-democrați au trecut la partidul condus de Victor Ponta, fostul premier a explicat: „Sunt și acum în această perioadă, sigur, mai sunt transferuri, ca să zic așa. Repet, în continuare – de altfel l-am numit secretar de stat pe domnul Rafila, când eram prim-ministru – am încredere în profesionalismul domniei sale, așa cum am avut în continuare, în ciuda tuturor atacurilor, și am și azi în profesionalismul lui Raed Arafat. Iată, au trecut cinci ani, mai sunt câteva săptămâni până la cei cinci ani de la tragedia de la Colectiv. Raed Arafat e acolo și eu zic că e un lucru bun că e acolo. Adică, am înțeles politic atacul domnului Iohannis, care, atunci când cumplit, tragic au decedat 60 de persoane, a cerut demisia guvernului. Acum mor 60 de persoane pe zi și domnul Iohannis laudă guvernul, deci e rușinea domniei sale, nu?”.

Ce a declarat Alexandru Rafila la lansarea candidaturii

A devenit oficial, joi, că Alexandru Rafila va candida pe listele PSD la alegerile parlamentare. Președintele Societății Române de Microbiologie a afirmat, într-o conferință de presă susținută alături de Marcel Ciolacu, că pasul făcut a fost unul „dificil”.

„A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar pe de altă parte, având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut nu neapărat PSD, să pot să ajut această țară împreună cu mulți alți colegi, nu putem să o ajutăm doar individual, trebuie să existe un grup, un colectiv, o gândire comună încât să putem să avem o legislație în domeniul Sănătății, care să facă posibil și pentru oamenii din România un deziderat la care noi suntem parte, dar din păcate nu l-am atins – accesul universal la servicii de sănătate”, a declarat Alexandru Rafila.

