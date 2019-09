Victor Ponta: 'Am semnat deja moțiunea. Noi vom vota, toți, la vedere' (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că parlamentarii din formțiunea pe care o conduce au semnat moțiunea de cenzură și vor vota, cu toții, la vedere.

”Am zis că votăm moțiunea de cenzură. Sper să treacă, că dacă nu trece Guvern tot nu o să avem și cât putem să o ducem așa.

Am semnat deja moțiunea. Am dat 28 de semnături după care azi s-au alăturat grupului nostru de la Camera Deputaților, încă 10 deputați, membri ALDE. Noi vom vota, toți, la vedere”, a declarat Victor Ponta.

