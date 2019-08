Victor Ponta: `Anturajul te strică. Cum s-a înhăitat cu Băsescu, Paleologu s-a transformat imediat într-un mitocan`

Victor Ponta a declarat, marți, că Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, era „un băiat finuț”, dar cum „anturajul te strică”, acesta s-a transformat „într-un mitocan” odată ce s-a „înhăitat” cu Traian Băsescu.



„Anturajul te strica - Paleologu era un baiat finut, cu nume bun si cu papion asortat la nume ( putin patat cu PDL ul) / cum s-a inhaitat cu Basescu s-a transformat imediat intr-un mitocan ! Teo - ramai tu ; nu incerca sa te transformi in Basescu ca nu te ajuta!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.



În acest context, el a reluat ideea potrivit căreia Mircea Diaconu, susținut de Pro România și ALDE la alegerile prezidențiale, „are deja mulți votanți”.



„Cred ca Mircea Diaconu are deja multi votanti - si o sa aiba si mai multi pe masura ce “baietii de mingi” ai lui Basescu si “gusatii” spagari si blatisti ai Vioricai o sa il jigneasca mai mult!

In 2008 pe Sorin Oprescu tot asa il jigneau si batjocoreau “basistii” - si el a stricat blatul dintre PSD si Vasile Blaga ! Cine nu invata din greseli - le repeta!



Mircea Diaconu Presedinte ! N-am gasit alta rima!”