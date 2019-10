Victor Ponta, liderul Pro România, a afirmat marți seară, în direct pe B1TV, că Viorica Dăncilă este primul premier gata să scoată 1,4 miliarde de lei din bugetul public doar pentru a-și atrage sprijin parlamentar, astfel încât Guvernul să supraviețuiască moțiunii de cenzură de joi.



„Doamna Dăncilă vede politica românească, ca și cea europeană - că ați văzut ce s-a întâmplat la Bruxelles, prin prisma gândirii de la CJ Teleorman. Doamna Dăncilă n-a făcut niciodată politică decât la Teleorman, unde era un tătuc, domnul Dragnea, unde se rezolva totul cu bani și cu amenințări. De aceea sper ca joi să treacă moțiunea de cenzură, pentru că altfel nici nu vom avea un guvern demis, că n-a trecut moțiunea, dar nici nu vom avea un guvern care să funcționeze. Pentru că n-au majoritate, n-au miniștri”, a afirmat Victor Ponta, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Liderul Pro România a reiterat că, în eventualitatea în care moțiunea de cenzură va fi adoptată joi, iar Guvernul Dăncilă va fi demis, nu este dispus să intre la guvernare alături de PNL și USR. Fostul prim-ministru ar prefera să formeze o nouă majoritate alături de PSD, fără actuala conducere social-democrată, cu mențiunea că nu își dorește să revină în fruntea unui eventual cabinet.



„Cu siguranță nu voi fi eu (n.r. - prim-ministru). Spre deosebire de doamna Dăncilă, eu gândesc”, a mai spus Victor Ponta.



Dialogul dintre invitat și moderator a început cu un moment inedit. Pe fondul acuzațiilor că Viorica Dăncilă ar încerca să șantajeze și să mituiască parlamentari, astfel încât aceștia să voteze alături de actuala putere la moțiunea de cenzură de joi, Victor Ponta l-a întrebat pe Tudor Mușat dacă nu cumva ar dori un post de ministru.



„Vreţi să fiţi ministru? Că vă sună doamna Dăncilă și vă dă ce funcție vreți”, a afirmat Victor Ponta, în deschiderea schimbului de replici.

