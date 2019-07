Ponta, despre ''oamenii noi în politică'': ''Cioloș a ajuns prim-ministru, după ce a vizitat sediul PSD și s-a pupat cu Dragnea în fața siglei cu trei trandafiri''

Victor Ponta dă de înțeles, într-o postare pe Facebook, că Dacian Cioloș este un oportunist, un ipocrit și un traseist, nicidecum ”omul nou în politică” în care încearcă să pozeze.

”Barna ne spune ca daca il votam Presedinte o sa il puna iar pe Ciolos Prim Ministru/ avand in vedere faptul ca dupa magnifica Guvernare din 2016 a ajuns PSD la 46% aproape ca imi vine sa ii urez “Succes”!”, a mai scris liderul Pro România, pe Facebook.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE

În aceeași postare, Ponta a enumerat o serie de aspecte care, susține el, demonstrează că Dacian Cioloș este un politician ”vechi”, care a sărit repede dintr-o barcă în alta doar pentru a păstra dimensiunea ”ciolanului” plătit din bani de la bugetul de stat, dar și din bugetul Uniunii Europene.

APOCALIPTIC! MARIA GHEORGHIU A ANUNȚA DEZASTRU! VA LOVI CURÂND ROMÂNIA! CEA MAI CUTREMURĂTOARE PREVESTIRE A MOMENTULUI...

”1. Ciolos NU a fost ministru in Guvernul “Tariceanu”sustinut de PNL??? Hai ca e “nou” in politica si le este si recunoscator lui Tariceanu si PNL

2. Ciolos NU a fost numit Comisar European numit de Basescu si a devenit membru PPE?!? Inca unii pe care i-a “rasplatit”!

3. Ciolos nu a spus ca trece la PES daca era nominalizat din nou in 2014 ca si Comisar? Hai ca in final le-a dat teapa si la PPE si la PES si a ajuns la Macron ( deocamdata) - doar trei partide europene

4. Ciolos nu a fost nominalizat in 2015 ca Prim Ministru de Klaus Iohannis?!?! Acum a incercat sa candideze la Prezidentiale contra lui Iohannis- si daca nu a prins candidatura atunci il sustine pe Barna!!! Serios si recunoscator!

5. Ciolos a ajuns Prim Ministru dupa ce a vizitat Sediul PSD si s-a pupat cu Dragnea in fata siglei cu trei trandafiri - asa a primit voturile parlamentarilor PSD ( nu al meu) - bine le-a facut!!!

6. Barna ne spune ca daca il votam Presedinte o sa il puna iar pe Ciolos Prim Ministru/ avand in vedere faptul ca dupa magnifica Guvernare din 2016 a ajuns PSD la 46% aproape ca imi vine sa ii urez “Succes”!

TRAGEDIA MOMENTULUI! A MURIT VIOREL! DIN PĂCATE A FĂCUT INFARCT! ROMÂNIA E ÎN STARE DE ȘOC

Nu cred ca cineva care are Facebook si citeste macar o stire politica inainte sa mearga la vot nu stie lucrurile pe care eu le-am scris mai sus! Si ca pana si pe scena politica romaneasca este greu sa gasesti pe cineva mai “vechi” si care a sarit atat de des si atat de repede dintr-o barca in alta doar pentru a pastra dimensiunea “ciolanului” platit din bani de la Bugetul National sau cel European!”.

În final, Victor Ponta le-a recomandat piesa ”Minte-mă frumos!”, a lui Ombladon, celor care ”încă mai încearcă să ne prostească cu Cioloș cel 'nou' și de 'caracter'”.