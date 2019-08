Victor Ponta: Banii s-au pierdut din cauza prostiei și corupției liderilor PSD

Victor Ponta consideră că din cauza ”prostiei și corupției liderilor PSD și USR” s-au atras fonduri europene de doar 20%, la finalul exercițiului bugetar, din banii care reveneau pentru dezvoltării țării prin Acordul de Parteneriat pe care l-a semnat în 2014, în calitate de premier.

Fara fondurile alocate agriculturii ( aprox 18 miliarde euro) pentru dezvoltarea Romaniei ( Infrastructura, dezvoltare regionala sia capacitatii administrative, umane samd ) am primit peste 22 miliarde de euro - bani pe care NU trebuia sa ii imprumutam, sa ii dam inapoi cu dobanda !!! Doar sa ii investim in Romania!

Suntem in 6 August 2019 ( dupa 5 ani) si am folosit mai putin de un sfert din acesti bani ( aici incluzand si prefinantarile - adica bani dati in avans de CE pentru promisiunile noastre ) !!! 20% ajunsi din acesti bani alocati Romaniei au ajuns in tara ( cei mai multi la Teldrum sau la firmele de consultanta ale actualilor lideri USR si PLUS) - si 80% bani nefolositi!

Este o pierdere ireparabila pentru tara noastra - o sansa la dezvoltare irosita din cauza coruptiei si prostiei liderilor PSD si USR Plus care au condus Romania din 2016 / Romania NU mai are Comisar European pentru Dezvoltare Regionala / si nu are pe nimeni sa negocieze mai multi bani in 2021-2028 ( cand Marea Britatnie nu va mai cotiza la Bugetul UE si toata lumea intreaba de ce sa aloce bani Romaniei daca oricum nu este in stare sa ii cheltuie)!

In 2012 toate programele operationale de finantare a Romaniei erau suspendate ( din cauza lipsei de interes din 2007-2008 si din cauza incompetentei Guvernului PDL din 2010-2011 ) iar rata de absorbtie era 7% / printr-o munca uriasa de peste un an in 2013 am deblocat toate aceste programe - in 2015 am ajuns la peste 90% absorbtie! Credeti ca se mai poate repeta acea poveste de succes si in 2019-2020??”, scrie Victor Ponta.