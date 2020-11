Victor Ponta: Ca premier, aș vrea să măresc capacitatea de testare / Noi nu testăm ca până pe 6 decembrie să n-avem multe cazuri, dar asta ne costă foarte mult (VIDEO)

Fostul premier Victor Ponta a atras atenția că deocamdată nu este disponibil niciun vaccin împotriva COVID-19 și este de părere că ar fi nevoie de mărirea capacității de testare. „Noi ar trebui să testăm mult mai mult”, a declarat președintele Pro România, luni seară, în direct pe B1 TV.

