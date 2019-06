Victor Ponta, anunț SURPRINZĂTOR chiar în fața lui Iohannis, la semnarea Pactului Național: Fostul premier va CANDIDA la alegerile prezidențiale din 2024 (VIDEO)

Fostul premier a luat, joi, prin suprindere pe toată lumea, în cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni de semnarea a Pactului național propus de președintele Klaus Iohannis partidelor politice.

Liderul Pro România și-a anunțat, chiar în fața șefului statului, candidatura la alegerile prezidențiale din 2024.

"Dacă îmi permiteți o glumă în acest cadru solemn: m-au certat mulți de ce vin la Cotroceni. Le-am explicat: vă rog să nu fiți supărați pe social-democrați. Le-am spus tuturor că în 2024, după 20 de ani de președinte de dreapta, va fi și un președinte de centru-stânga și am venit să pregătim momentul", a declarat, zâmbind, Victor Ponta.

Fostul premier a anunțat deja că nu va candida la prezidențialele din 2019, presa speculând că din partea Pro România ar putea intra în cursa pentru fotoliul la Palatul Cotroceni europarlamentarul Corina Crețu.

Ponta a mai candidat o dată la alegerile prezidențiale, în 2014, când a fost învins în turul al doilea de Klaus Iohannis.

