Victor Ponta susține că nu va exista o alianță electorală între Pro România și PSD în vederea alegerilor locale din acest an. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, liderul Pro România a declarat că ar putea colabora doar cu membrii PSD care înțeleg că este nevoie de o schimbare în partid.

Întrebat de ce nu negociază cu Marcel Ciolacu pentru a face o alianță între PSD și Pro România, Victor Ponta a răspuns: ”Pentru că sunt două categorii de oameni în PSD. Sunt câțiva, Ciolacu, Grindeanu - care înțeleg că vrea să revină -, Corlățean, care înțeleg că direcția în care a mers PSD în ultimii trei ani a fost un dezastru pentru ei, în primul rând. Și mai sunt câțiva indivizi, cei care își făceau selfie cu Dragnea, după aia își făceau cu Dăncilă, care e evident că au interesul să ducă cu totul în groapă PSD-ul. (...) Dacă PSD va fi condus de niște oameni normali și raționali, evident și natural putem să discutăm și să avem proiecte comune. Cu PRM-iști reșapați și cu tot felul de oameni, nașii lui Dragnea și Dăncilă, nu putem sta la aceeași masă”.

De asemenea, întrebat dacă Pro România va face alianță electorală cu PSD pentru alegerile locale, Victor Ponta a răspuns: ”Nu, vom avea candidații noștri”.

