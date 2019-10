Victor Ponta: Cozmin Gușă o duce pe Viorica Dăncilă la Sorin Ovidiu Vântu la Spa, în ultima săptămână a alegerilor prezidențiale

Victor Ponta, liderul Pro România, a afirmat, marți, că Viorica Dăncilă va fi dusă de către Cozmin Gușă „la Spa” la Sorin Ovidiu Vântu, în ultima săptămână a alegerilor prezidențiale.



Fostul premier compară situația actuală cu cea din anul 2009, când Mircea Geoană suferea la nivel de imagine, în urma unei dezbateri electorale cu Traian Băsescu, în care câștigătorul alegerilor de la acea vreme scotea la iveală o vizită pe care fostul șef PSD o desfășurase la Sorin Ovidiu Vântu, chiar în acele zile.



„E clar - o duce Gusa pe Viorica Dancila la Vantu la Spa in ultima saptamana ( cum l-a dus si pe Mircea Geoana in 2009)!”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.



Declarația liderului Pro România vine în contextul în care Cozmin Gușă a anunțat că se înscrie în PSD, cu doar o zi înainte ca situația postului său de televiziune, Realitatea TV, să ajungă pe masa CNA, care în cele din urmă a respins cererea de prelungire a licenței. În aceste condiții, televiziunea de știri va trebui să se închidă, începând cu 30 octombrie. (Detalii AICI)



Ponta susține că, în această situație, „Iohannis poate să doarmă liniștit”, pentru că „Gușă lucrează pentru el”.



„Iohannis poate sa doarma linistit ( cum a dormit si Basescu in 2009) - Gusa lucreaza pentru el!”, a conchis Victor Ponta.