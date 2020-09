Victor Ponta: Cu cât mă lupt mai tare cu Ludovic Orban și cu PNL, cu atât mai tare se luptă PSD cu mine. E ceva ce mie îmi scapă aici (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat marți, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că este ”o modă greșită” cea a lipsei dezbaterilor între candidații la alegerile locale, precizând că în momentul în care s-a luat decizia ca scrutinul să aibă loc pe 27 septembrie, în actualul context epidemiologic, era clar că ”nu o să avem campanie cu adevărat”. În acest context, Ponta a anunțat că PSD a inițiat un proiect de lege în baza căruia Pro România nu poate avea reprezentanți în secțiile de votare.

Întrebat de ce candidatul pe care îl susține pentru funcția de primar al Sectorului 3, Robert Negoiță, nu acceptă o confruntare electorală cu adversarii săi, Victor Ponta a răspuns: ”Cred că e o nouă modă și e greșită. Robert, din câte știu, a avut COVID și sper că e sănătos acum. (...) Nu se poate să îți alegi președintele, primarul fără ca oamenii să te vadă. După care oamenii decid, influențează sau nu. Din momentul în care PSD s-a înțeles cu PNL, că a fost evident acest lucru - iar USR am văzut că în ultimul timp critică un pic, după care fac și ei ca PNL și PSD – când s-au înțeles să fie alegeri într-un singur tur și să facă alegeri în 27 (septembrie – n.r.), în perioada de vârf a pandemiei, era clar că nu o să avem campanie cu adevărat”.

Referindu-se la episodul de la Bacău, atunci când a intrat în contact cu o candidată testată pozitiv cu noul coronavirus, Ponta a insistat asupra faptului că nu pot avea loc alegeri democratice în plină pandemie de COVID-19.

”Ce am pățit eu la Băcău, când am fost câteva ore să fac campanie în parc și șeful PSD de acolo ne-a declarat pe toți infectați, am stat trei zile cu emoții, ne-am făcut teste, asta arată că e o situație ciudată și oricum, numai democratice nu sunt (alegerile – n.r.).

În România sunt 3.200 de unități administrativ-teritoriale, peste tot sunt oameni tineri care strâng semnături, fac campanie, în diverse zone. Asta cu campania, să fie clar, creează o presiune mult peste limita acceptabilului pentru îmbolnăvire, pentru tratarea COVID. Dar calculele politice au arătat că pentru PNL și PSD e mai bine acum, în septembrie și le-au făcut și le fac cu orice preț”, a mai spus Ponta.

Ponta: Cu cât mă lupt mai tare cu Ludovic Orban și cu PNL, cu atât mai tare se luptă PSD cu mine

Referindu-se la faptul că social-democrații ar vrea ca cei de la Pro România să nu aibă reprezentanți în secțiile de votare, la alegerile locale, Ponta a precizat: ”Astăzi am văzut un proiect de lege, culmea, inițiat de cei de la PSD, care probabil au vrut să ne pedepsească că am vrut să votăm moțiunea de cenzură, și problema e cum ne scot pe noi din secțiile de vot. Ok, n-o să mai fie Pro România în secțiile de vot, dacă așa vrea PSD. Eu cred că am avut o relație de corectitudine cu domnul Ciolacu. Eu, cu cât mă lupt mai tare cu Ludovic Orban și cu PNL, cu atât mai tare se luptă PSD cu mine. E ceva ce mie îmi scapă aici”.

De asemenea, întrebat dacă Pro România a racolat membri ai altor partide, Victor Ponta a răspuns: ”N-am racolat, că din punctul meu de vedere, termenul de racolare se aplică celor care se află la putere, folosesc instrumentele guvernamentale și îl iau pe unul din opoziție și îi dau ceva - o funcție, niște avantaje, bani. Dacă îl iei de la putere în opoziție nu poți să-i dai nimic”.