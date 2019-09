Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat lunui, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că primul lucru pe care trebuie să-l facă Viorica Dăncilă, în contextul aceste crize guvernamentale, este să meargă în Parlament pentru a cere susținerea pentru noua componență a Executivului.

De asemenea, Ponta a estimat că Dăncilă ar putea rămâne prim-ministru până la turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

”Eu cred că primul lucru ar trebui ca Viorica Dăncilă să vină mâine cu cererea să meargă în Parlament. Eu am trecut de două ori prin chestia asta: o dată a plecat PNL, și cred că într-o săptămână eram în Parlament, apoi a plecat UDMR, și am venit din nou. Vino și cere votul. Doamna Dăncilă trebuie să vină să ceară votul. Am văzut că propune, că aduce, că ia ALDE, că ia minorități.

Viorica Dăncilă va rămâne prim-ministru până la turul doi al alegerilor prezidențiale. Cam toată lumea are nevoie de un sac de box în care să dea cu pumnii și cu picioarele fără să se supere nimeni. Nici PSD-iștii nu mă critică pentru că eu o critic pe Dăncilă. Îmi spun «ce bine ai zis, mai zi și tu ca să nu zicem noi». Nu se supără nimeni că o critici pe doamna Dăncilă”, a declarat Victor Ponta.

