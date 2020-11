Victor Ponta, despre criza sanitară: Dacă la Timișoara nu mai sunt paturi, ce se întâmplă în alte zone?! În 9 luni s-a făcut mult prea puțin sau chiar deloc pentru creșterea capacității și pregătirea personalului 

Victor Ponta a comentat, marți seară, într-o intervenție telefonică în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 TV, declarațiile făcut de președintele Klaus Iohannis, cu câteva ore mai devreme, despre criza sanitară în care România se afundă tot mai mult.

Candidatul la Camera Deputaților a insinuat că în restul țării situația este critrică, dacă într-un oraș important, cum este Timișoara, oamenii mor cu zile, pentru că nu există locuri în spital. El a mai spus și că s-au pierdut 9 luni, în care personalul medical putea fi instruit, iar capacitatea de testare și de internare, crescută.

"Din declarațiile de azi ale președintelui Iohannis, ceea ce m-a șocat este situația de la Timișoara. Deci, doctorii au spus că nu au paturi ca au murit 6 oameni pentru ca nu aveau paturi, domnul președinte spune ca nu e adevărat. E vorba de 6 vieți omenești și de mesajul care se dă în toată țara. Sunt sau nu sunt paturi?! Timișoara este un oraș important și o zonă importantă. Dacă la Timișoara nu mai sunt paturi ce să spunem ca se întâmplă în alte zone. În al doilea rand cred ca în aceste 9 luni s-a făcut mult prea puțin sau chiar deloc pentru creșterea capacității României. Vorbesc nu doar de echipament ci și de pregătirea personalului pentru Terapie Intensivă. S-a știut tot timpul ca va fi aceasta problemă și nu s-a făcut. Toți specialiștii îmi spun ca Români a nu are un program național de testare care putea fi făcut și poate fi făcut care să ducă la extinderea capacitării de testare, la decontarea testelor chiar și in zona privata. Asta ne va costa cel mai mult in viitor", a declarat Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.