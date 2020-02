Victor Ponta, despre decizia CCR privind OUG 114: ”Dacă aș fi consultant la orice firmă mare din România nu aș ști ce să le spun, ce e în vigoare, ce se va întâmpla” (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a comentat, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, decizia prin care judecătorii de la CCR au declarat drept neconstituționale modificările făcute la OUG 114.

”OUG 114 a fost o ordonanță proastă dată de Guvernul Dăncilă. Guvernul Orban și-a angajat răspunderea și a dat și o ordonanță în timp ce și-a angajat răspunderea și nu mai știe nimeni acum. Dacă aș fi consultant la orice firmă mare din România nu aș ști ce să le spun, ce e în vigoare, ce se va întâmpla”, a susținut Ponta.

Acesta a mai precizat că alegerile anticipate vor avea loc doar dacă vor social-democrații și căun nou guvern ar putea fi instalșat, în cel mai bun caz, la finalul lunii iunie.

”Dacă totul merge ceas, cinci luni, până la sfârșitul lui iunie, nu o să avem un alt guvern. Să zicem că avem alegeri pe 28 iunie, în iulie va fi chemat noul Parlament și se învestește noul guvern.

Vor fi alegeri anticipate dacă vrea PSD. Ceilalți suntem prea mici, și Pro România, și PMP, și ALDE, și minoritățile. Singurii care pot să încline balanța sau să facă cvorum și să îndeplinească procedurile sunt cei de la PSD”, a mai spus Victor Ponta.

