Victor Ponta, despre discuția cu Dan Barna: Nu se poate să stai cu mine la masă, să bei cafea, să discutăm lucruri concrete, si după să zici m-au certat colegii nu mai putem sta de vorbă

Liderul Pro România Victor Ponta îi critică pe cei de la USR după întâlnirea avută cu liderul partidului, Dan Barna. Fostul premier a declarat că Barna i-a spus că nu mai poate discuta cu el pentru că l-au certat colegii.

"A fost faimoasa întâlnire cu Dan Barna, a existat o primă discuţie, la Bruxelles, extrem de bună, de civilizată, am discutat serios şi concret ce facem în Parlamentul European, parlamentul României, ce facem cu voturile, la trei zile dupa, a avut probabil o presiune din partid, s-a întors, ne-a făcut în toate felurile, şi am zis că nu are rost să ne vedem în privat să fim prietenoşi, şi după.... e stilul Băsescu.

Şi atunci am anunţat că noi mergem şi votăm moţiunea, însă nu participăm la celelalte discuţii, care, de fapt nu au fost, au fost pe textul moţiunii, discuţia adevărată era ce facem a doua zi.

Ar trebui construită o alternativă, de fapt asta reproşez, ai un vot important – 9 milioane de oameni, ai o obligaţie, construieşte o alternativă. Nu se poate să stai cu mine la masă, să bei cafea, să discutăm lucruri concrete, si după să zici m-au certat colegii nu mai putem sta de vorbă", a declarat Victor Ponta, la Digi 24.

