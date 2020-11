Victor Ponta, despre economia României și criza financiară: „Nu mărirea TVA-ului este soluția, trebuie să scazi taxare pe muncă și să pui impozitare diferențiată” (VIDEO)

Victor Ponta a discutut în platoul B1 TV despre criza economică din România în 2021 și soluțiile pe care Pro România le vede eficeinte în țara noastră, în contextul unei viitoare crize economice. Liderul Pro România a discutat despre situația IMM-urilor din țara noastră și o serie de cinci măsuri pe care parotdul la conducerea căruia se află le propune pentru 2021.

„În 2021 va fi ocriză economică, este și acu, dar nu o simțim pentru că ne-am împrumutat 100 de miliarde de lei, 20 de miliarde de euro. (...) În 2015 am crescut alocațiile, am scăzut TVA-ul și ne-am împrumutat doar 5 miliarde.”, a explicat președintele Pro România.

„Anul viitor criza va fi foarte dură, pentru firmele mici (...) Avem niște probleme legate de economie, deficite strucutrale și probleme legate de firmele mici și mijlocii. (...) România dacă își distruge firmele mici și mijlocii.

Într-unul dintre cele cinci puncte din programul nostru am pus despre cea cu militarii. (...) Eu am spus și în Parlament, nu voi fi de acord să se taie pensiile militarilor. Este unul dintre cele cinci puncte, alături de venitul de criză, sprijinul pentru IMM-uri, testarea – programul național și redeschiderea școlilor.

Cred ca e dedatoria tuturor ca după alegeri să vedem cum scoatem România din criză. Nu vreau să intru la guvernare, dar vreau să mă lupt pentru cele cinci puncte pe care noi le-am propus”, a declarat Victor Ponta pe B1 TV.

Întrebat dacă ar vota un guvern liberal, în condițiile în care i s-ar trece în parlament patru din cele cinci măsuri propuse de Pro România, Ponta a precizat:

„Cred ca toate cinci sunt foarte bune. Vreau să văd garanțiile. O să dicutăm atunci când va fi", a declarat liderul PRO România, în platoul B1 TV.

Liderul Pro România a explicat, în platoul B1 TV, ce soluții ar exista pentru ca România să treacă de criza economică. Taxare diferențiată și o taxare mai mică pe muncă sunt variantele propuse de Victor Ponta:

„În șapte ani am contruit o clasă de mijloc în România, dar ea ar putea fi distrusă dacă nu se iau măsuri. (...) De exemplu, dacă mărești TVA-ul omori toate firmele românești și pe români. Nu mărirea TVA-ului este soluția, trebuie să scazi taxare pe muncă și să pui impozitare diferențiată. Nu mai putem rămâne la venituri mari sau proprietăți mari cu cotă unică (...) Cred că încet încet trebuie să nu mai taxăm munca. Cred ca trebuie să lași mai puțină taxare pe muncă și să te duci pe o taxare diferențiată (...) Acum este criză”, este de părere Victor Ponta.

„2021, 1 ianuarie, înseamnă decizii fie să slavezi și să trecem toți prin criză și doi ce se va întâmpla cu firmele românești, aproape jumătate sunt în faliment. Asta cred că va trebui să facă viitorul Guvern, iar apoi trebuie dat drumul la școli (...) să fie pregătite unitățile de învățămînt și grădinițele.”, a adăugat liderul Pro România.

