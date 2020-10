Victor Ponta, despre fuziunea cu ALDE: Separat suntem slabi, împreună ne caută și PSD, și PNL. Nu mai aveți scuza că mai trebuie să guvernați cu UDMR-ul, suntem noi

Pro România și ALDE au decis să fuzioneze. Noua formațiune politică se va numi Pro România Social-Liberal și își propune să constituie atât o opoziție la actuala guvernare liberală, cât și o alternativă la PSD. Liderul Pro România, Victor Ponta, a explicat joi seară, în cadrul unei emisiuni televizate cum s-a ajuns la decizia de fuziune cu partidul lui Călin Popescu Tăriceanu.

Victor Ponta, despre Pro România Social-Liberal, partid format după fuziunea cu formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu

”Călin Popescu Tăriceanu a fost cel mai performant premier al liberalilor, dar a luat foarte multe măsuri sociale. Eu am fost premier al PSD, social-democrat, dar absolut tot mediul de afaceri spune că măsurile economice luate de Ponta au fost cele mai liberale și cele mai pro-business. Împreună cu Călin Popescu Tăriceanu, cu echipa din jurul său și echipa din jurul meu am zis că avem câteva premise evidente: în primul rând, avem o criză economică care se pare că va fi mai rea decât cea din 2010, în al doilea rând, din tot ce am auzit până acum de la domnul Cîțu, de la domnul Orban, tratamentul va fi cel din 2010, adică ne împrumutăm, tăiem cheltuieli, nu mărim salariile, nu mărim pensiile, dăm afară oameni... Noi suntem convinși că actuala formulă PNL cu USR este o formulă care nu doar că va duce România într-o criză, ci va distruge niște lucruri care nu mai pot fi reparate”, a spus Ponta, la Antena 3.

Ponta: Separat suntem slabi, împreuna ne caută și PSD-ul și PNL-ul

În acest context, Victor Ponta a precizat că atât el, cât și Tăriceanu le-au propus celor de la PSD să facă o alianță pentru a da jos Guvernul liberal, însă social-democrații au refuzat.

”Supărarea noastră este faptul că inclusiv la alegerile locale și Călin Popescu Tăriceanu, și eu am vorbit cu Marcel Ciolacu, cu cei de la PSD și am zis să facem o alianță care să dea jos acest guvern acum și să câștige alegerile. Răspunsul de la PSD și la locale, și la parlamentare a fots «nu, noi vrem să stăm în opoziție».

Cand am mers împreună, la prezidențiale, cu Mircea Diaconu, am avut un rezultat bun, nu am reușit să intrăm în turul doi, dar am reușit să obținem 10%. În Consiliile Județene, în 24 este Pro România, în 7 este ALDE. Separat suntem slabi, împreună ne caută și PSD-ul și PNL-ul.

Fac o parafraza (la gluma că în Romania se fac alegeri ca să știm cu cine guverneaza UDMR – n.r.). Uite, e Pro Romania și atunci nu mai e UDMR. Nu mai aveți scuza că mai trebuie să guvernați cu UDMR-ul, suntem noi”, a mai spus Victor Ponta.