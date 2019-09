Victor Ponta, despre informația că ar putea fi propus comisar european: 'Ultima dată când am verificat eu nu îndeplinesc condiția de gender necesară'

Liderul Pro România, Victor Ponta, reacționează după apariția informațiilor conform cărora ar putea fi susținut pentru a ocupa funcția de comisar european din partea Româneiei în echipa Ursulei von der Leyen. Asta după ce propunerea Rovanei Plumb a fost respinsă la vot de Comisia Juridică din Parlamentul European.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ponta dezminte informațiile și îi propune Vioricăi Dăncilă să o nominalizeze pentru această funcție pe Corina Crețu, pe Ramona Mănescu sau pe Lumiița Odobescu.

”În luna August i-am propus Vioricăi Dăncilă să o susținem toți pe Corina Crețu pentru un nou mandat de Comisar European - cu șanse majore de a avea un portofoliu foarte bun și funcția de vicepreședinte (dat fiind experiența deja acumulată în primul mandat)! Sau, eventual, pe Ramona Mănescu (pe atunci membru Alde).

Am fost refuzat și a mers mai departe cu Rovana Plumb - o propunere, iată, fără succes!

Azi îi propun public din nou să o nominalizeze pe Corina / sau Ramona / sau Luminița Odobescu! Cât mai rapid!

Ps - ultima dată când am verificat eu nu îndeplinesc condiția de gender necesară / și am încă multă treabă în România (vă reamintesc că am fost ales europarlamentar pe lista ProRomânia și am cedat mandatul în favoarea lui Mihai Tudose)!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.