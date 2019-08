EXCLUSIV // Pro România a anunțat, luni, oficial, că îl va susține pe candidatul independent Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din toamnă. Întrebat de reporterul B1.ro dacă Mircea Diaconu a apărut în măsurătorile PSD privind candidații cu șanse la prezidențiale,Ponta a spus că nu are încredere în foștii săi colegi, csre fac sondaje din pix, ‘în funcție de cine plătește’.

“Să nu spuneți că sunt răutăcios, dar așa zisele măsurători ale PSD sunt.... știți bine cum se fac: dă-mă mai sus, mai jos, în funcție de cine plătește sondajul. Nu am încredere în măsurătorile PSD, că pe măsurătorile lor, la referendum, anul trecut, urma să fie prezență 60% , iar la europarlamentare urma să ia PSD 35%.

Măsurătorile lor sunt făcute din pix, nu sunt făcute serios”, a spus Victor Ponta.

