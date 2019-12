Victor Ponta, despre plecarea lui Mihai Tudose din Pro România: 'A fost în dezacord cu deciziile partidului'

Victor Ponta comentează decizia lui Mihai Tudose de a demisiona din Pro România. Liderul partidului afirmă că acesta era în dezacord cu deciziile Pro România din momentul în care a votat instalarea Guvernului Orban.

”Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!”, a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.

Amintim că Mihai Tudose a anunțat luni că a demisionat din Pro România. Europarlamentarul a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook, într-o postare însoțită de precizarea ”Doar atât. Deocamdată.....”, și unde a publicat actul prin care solicită organizației Pro România Brăila să ia act de demisia sa. (Detalii AICI)