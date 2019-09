Liderul Pro România, Victor Ponta, a criticat-o pe Viorica Dăncilă pentru vizita sa în SUA, unde s-a întâlnit, printre altele cu primarul orașului Jersey City. Prezent în emisiunea ”Dosar de politciian”, Ponta a declarat că premierul s-a întâlnit cu edilul unui oraș de mărimea Ploieștiului și a subliniat că șefa Guvernului, împreună cu mai mulți miniștri, a purtat discuții cu primarul unui orășel, ceea ce, în opinia sa, nu creează deloc o imagine bună pentru România.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

”Pleci la New York să te vezi cu primarul din Jersey City... Ați auzit de Jersey City? Eu cunosc America, dar n-am auzit în viața mea. M-am uitat pe Wikipedia și e de dimensiunea Ploieștiului. Au discutat că fac linie aeriană directă. Omul nu are avioane să meargă în Italia și mergem la Jersey.

Era, pe de o parte, un primar, și pe partea cealaltă era prim-ministrul unei țări din Europa, cu ministrul Comunicațiilor, cu ministrul Apărării și cu ministrul de Finanțe. Ce să caute ei să vorbească cu un primar de orășel? Nu era nici măcar primarul New York-ului.

DOAMNE, DUMNEZEULE! BIANCA DR ĂGUȘANU, SNOPITĂ ÎN BĂTAIE ! VICTOR SLAV E ÎN STARE DE ȘOC! IMAGINI DE COȘMAR (GALERIE FOTO)

E o situație fără precedent. Eu o compar cu 2009, când era un guvern interimar, dar măcar atunci Boc stătea în România și avea miniștri. (...) Ei au plecat o săptămână din țară”, a spus Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.