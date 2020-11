Victor Ponta: După 6 decembrie, trebuie să scoatem țara din criză, iar președintele Iohannis trebuie să ne pună pe toți la masă / Eu le zic URSS celor de la USR (VIDEO)

Victor Ponta, președintele Pro România, susține că, deși această pandemie a apărut în urmă cu nouă luni și nu se poate spune că ne-a luat pe nepregătite, discutăm „în continuare” tot de alegeri și de calculele post-scrutin, „dar nu luăm măsurile necesare”, iar „asta ne costă vieți omenești și ne costă pierderi economice”.

