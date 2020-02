Remus Pricopie, propus de PSD și Pro România pentru funcția de premier, a avut „curajul să critice public derapajele antieuropene și antidemocratice” ale guvernărilor din trecut, a afirmat Victor Ponta, după consultările cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni.

„Noi vrem să fim o parte a soluției, ca România să aibă cât mai rapid un guvern stabil. Mă bucur că am reușit să îi convingem și pe cei de la PSD să susțină un premier, domnul Pricopie, care are și pregătirea necesară, și statutul academic, și care în ultimii doi ani a avut și curajul să critice public derapajele antieuropene și antidemocratice ale celor care au condus Guvernul în perioada trecută. Mai departe, sigur, decizia îi aparține președintelui”, a declarat Victor Ponta, liderul Pro România.

