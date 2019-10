Victor Ponta intervine în scandalul Realitatea TV și inițiază, pe Facebook, un 'MANIFEST pentru apărarea tuturor angajaților înșelați și abuzați de patroni și manageri lacomi și corupți'.

Închiderea televiziunii închise din cauza datoriilor uriașe nu are nicio legătură cu presa sau cu jurnaliștii, spune liderul Pro România, acuzându-i pe Cozmin Gușă și Octavian Hoandră că au băgat televiunea în faliment și au dat o gaură de 130 de milioane de lei în bugetul de stat.

'Realitatea României este sufocată de șarlatanii miliardari', afirmă acesta, solicitând guvernanților să participe la combaterea evaziunii comise de „indivizi cu conexiuni în politică și justiție”.

"MANIFEST pentru apararea tuturor angajatilor inselati si abuzati de patroni si manageri lacomi si corupti - un APEL pentru toti guvernantii de a combate evaziunea fiscala si fraudele comise de indivizi cu conexiuni in politica si justitie!

Adevarul despre “Realitatea lui Gusa si Hoandra” = realitatea Romaniei sufocata de Sarlatanii Miliardari ! Despre angajati inselati, un Stat furat si firme private oneste impiedicate sa se apere de tepari si sarlatani!

Sa incepem insa cu un calcul simplu : in Romania pensia minima este 1265 ron - salariul minim este 2080 ron .

Gusa si Hoandra au bagat Realitatea Media in faliment si au dat o gaura la bugetul de Stat de 130 de milioane de ron = pensia lunara pentru 100.000 de pensionari care au muncit toata viata = salariul lunar pentru 50.000 de oameni care muncesc onest / din acest motiv Realitatea Media a ramas fara licenta ( nicio legatura cu presa, politica editoriala sau cu ce spun jurnalistii sau invitatii la emisiuni) !

Timp de 8 ani Gusa si Hoandra nu au platit angajatilor contributiile legale si i-au lasat pe acestia fara asigurare de sanatate, ajutor de somaj si contributie la pensie ! Intre timp Gusa si Hoandra au case si masini scumpe, conturi in banci cu multe milioane, merg cu avioane private si isi fac vacantele pe yachturi scumpe ( totul din banii neplatiti la Buget si angajatilor lor) !

Problema “Realitatea TV” nu are nicio legatura cu presa, jurnalisti, politica - doar cu niste hiene care fura banii oamenilor care muncesc si ai Statului , mint si santajeaza / si care supravietuiesc prin slabiciunile societatii noastre :

1. daca nu platesti 8 ani taxe si impozite la stat si bagi in faliment o firma care datoreaza la Buget 130 de milioane de ron ( aproximativ 30 milioane de Euro)

2. Daca dai tepe unor firme private ( care isi platesc corect angajatii, taxele si impozitele) si nu platesti chirie , lumina , telefoane samd de inca 200 de milioane de ron ( peste 40 milioane de Euro)

3. Daca iti lasi angajatii fara sa le platesti contributiile la sanatate, pensie si somaj fiind acum someri fara absolut niciun drept si nicio garantie

4. Daca te intelegi cu fosti inalti oficiali din Servicii si cu niste judecatori corupti ( controlati de acei ofiteri) ca timp de 8 ani sa plimbi dosarul cu datorii prin diverse instante si proceduri

5. Daca faci multe firme “conserva” prin care practic scoti din firma bagata in faliment ceea ce iti trebuie si transferi acolo - urmand sa o iei de la capat cu furtul banilor de la Stat si de la privati

6. Daca l-ai slugarit pe Basescu , pe Iohannis, pe Dragnea si acum pe Dancila primind bani pe contracte pe firme ascunse ca sa nu bagi banii in “Realitatea TV”

7. Daca Ti-ai batut joc de toti jurnalistii care s-au chinuit sa isi faca meseria si sa faca rating in conditii dificile ( iar Gusa si Hoandra faceau “susanele” cu baroni locali, manele si fake news - cu rating zero si pastile antivoma daca nimereai din greseala cu telecomanda in timp ce “performau” cele doua carnasiere)

8. Daca ii furi televiziunea lui Vantu , pe urma lui Elan si , in final, lui Pacurariu si plangi ca hiena cand ii vezi pe toti la inchisoare - in timp ce tu faci petreceri la vile de protocol cu “securistii” pe care ii demasti la televizor la misto

9. Daca l-ai vandut pe Nastase in 2004 ( trecand la Basescu) si pe Geoana in 2009 ( ducandu-l la Moscova si la Vantu la Spa) dar totusi le spui “Adrian” si “Mircea” la televizor

10. Daca te duci la Ludovic Orban si ii promiti ca ii aduci tu voturi pentru Guvern de la PSD prostindu-l pe Paul Stanescu / si daca o prostesti pe Viorica Dancila ca ii aduci tu multe voturi ( cand tot ce aduci este scarba si repulsie)

Daca ai facut toate ticalosiile descrise la punctele 1-10 ( si inca multe altele ) atunci te califici :

1. Sa primesti de la CNA ( ala pe care il injurati voi non stop si spuneti ca face jocuri politice) dreptul sa faci o noua televiziune - ca sa nu platesti iar taxe si impozite/ sa pacalesti politicieni prosti si jurnalisti naivi/ sa santajezi si sa minti cativa oameni inca dispusi sa fie manipulati

2. Sa te “infiltrezi” inca o data in PSD , sa il falimentezi din interior si sa il vinzi la momentul oportun ( ca in 2004 si 2009)!

3. Sa astepti de la PNL ( adevarati “liberali” si capitalisti) si de la USR ( luptatori anticoruptie) sa inchida si ei ochii la toate hotiile si matrapazlacurile tale - in urmatorii 8 ani", scrie Ponta pe Facebook.

Acesta comentează și acuzațiile care i se aduc, cum că el ar fi fost cel care a contribuit la închiderea televiziunii, atacându-l totodată pe jurnalistul Bogdan Chireac (DC News), alias "Morsa competentă".

"Am vazut ca hienele au fugit la “Morsa competenta si incoruptibila” sa se planga “ Ponta ne-a inchis televiziunea in 2019”

“ Amice - esti idiot? ” asa putere am eu acum sa va inchid ??? Ce nu am putut cat eram Prim Ministru reusesc acum in calitate de lider de Grup al ProRomania? Cand v-a auzit a plans “Morsa” de toti banii Vioricai!

PRO Romania va sustine si va vota in Parlament legea prin care patronii sau administratorii care nu platesc angajatilor toate drepturile legale sa ajunga in inchisoarea - si sa le fie confiscata toata averea! Putem sa incepem aplicarea acestei legi drepte cu Gusa si Hoandra!", conchide Ponta.