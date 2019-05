Victor Ponta: E clar mesajul dat de oameni azi. Dragnea nu înțelege (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat duminică seară după anunțarea primelor rezultate la alegerile europarlamentare, că pentru formațiunea sa ”nu există decât înainte”. Asta în contextul în care Pro România a obținut un rezultat la limită potrivit exit-poll-urilor.

”Le mulțumesc colegilor mei de la Pro România că am avut curajul să facem acest pas. Pentru noi nu există decât înainte. Nu ne oprim. E clar mesajul dat de oameni azi. Dragnea nu înțelege, el trăiește în lumea lui, cu Codrin, cu ceilalți, niște oameni care s-au rupt de România și luptă împotriva României. Ne odihnim o zi-două și ne apucăm de treabă pentru că e nevoie de Pro România”, a spus Victor Ponta.

