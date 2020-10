Victor Ponta: Este nevoie de o guvernare care să scoată România din criză, nu o guvernare clasică, cu târguieli politice

Pro România a depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare.

Întrebat cu cine va forma majoritate în scenariul în care Pro România ajunge în Parlament, Victor Ponta a răspuns: „Eu sunt absolut convins de un lucru pe care i l-am spus și președintelui, l-am spus oamenilor încă de anul trecut. Este nevoie de o guvernare care să scoată România din criză, nu o guvernare clasică, cu târguieli politice. Uitați-vă ce ne așteaptă! Uitați-vă ce a început deja între USR și PNL. Vă dați seama ce vor face oamenii aceștia, PNL și USR, dacă de acum au început să se certe, dacă de acum au început să se acuze, dacă de acum au început să își facă și unii, și alții blaturile cu PSD și să ascundă oamenilor adevărul?

