Victor Ponta: Eu celor de la USR-PLUS le spun URSS pentru că au o singură soluție la problemele României – să intrăm toți în pușcărie. Mulți dintre ei sunt copii, nepoți de securiști

Președintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că nu crede în capacitatea celor de la USR-PLUS de a rezolva problemele cu care se confruntă România în acest moment de criză provocat de pandemia de coronavirus. Fostul prim-ministru compară USR-PLUS cu URSS, spunând că cei din Alianța ai cărei lideri sunt Dan Barna și Dacian Cioloș au ca unică soluție la problemele României ”să intrăm toți în pușcărie”.

”Dacian Cioloș are și două pensii speciale, nu una. Eu celor de la USR-PLUS le spun URSS pentru că ei au o singură soluție la problemele României – să intrăm toți în pușcărie, să rămână doar ei. Dincolo de această soluție, care a funcționat în Cambodgia, în Uniunea Sovietică, eu nu am auzit de la USR-iști cum fac cu economia”, a spus Victor Ponta.

Întrebat cum au ajuns liderii de vârf ai USR-PLUS să aibă astfel de idei, Ponta a răspuns: „Obții mai multe voturi dacă stârnești urile și frustrăile oamenilor, decât dacă le rezolvi problemele. Eu îi împart pe oamenii politici în două categorii – cei care construiesc și cei care distrug. (...) Eu nu cred în capacitatea USR de a ne rezolva problemele de criză. În primul rând, jumătate din populația României nu are economii, nu are venituri suficiente și sigure cu care să treacă peste un an de criză – 2021. (Cei de la USR – n.r.) cam toți sunt oameni învârtiți, sunt copii, nepoți de securiști, de oameni bogați, trăiesc prin centrul orașului, lucrează la multinaționale. (...) Nu prea mai sunt pe la PSD așa mulți copii de securiști, sunt la USR”.

În acest context, Victor Ponta a lansat un atac și la adresa foștilor săi colegi de la PSD, despre care a spus că au devenit ”mai USR-iști decât USR-iștii”, ceea ce, din punctul său de vedere, nu le aduce niciun avantaj de natură electorală.

”PSD-iștii au devenit mai USR-iști decât USR-iștii. PSD-iștii, în ultimul timp, se luptă cu corupția, vor să taie pensiile și toată lumea îi întreabă de ce nu s-au luptat până acum. Nu câștigă nimic electoral, se fac de râs, dacă mă întrebați pe mine. Sunt penibili pentru că deodată vrei să devii USR-ist de la PSD. Nu. Ocupă-te de electoratul tău. Au început și ei cu prostia asta, să tăiem pensiile speciale de la militari. Militarii nu au pensii speciale. De la Alexandru Ioan Cuza încoace au pensii militare, și americanii au tot pensii militare și toți cei din NATO.L-au prins conducând cu 124 km/h în localitate, în România. Şoferul i-a spus o singură frază judecătorului, care, apoi, l-a iertat complet

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.