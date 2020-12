Victor Ponta: „Eu cred că undeva în afara României s-a decis ca România europeană să se termine la Carpați și orice proiect prin care vrei să unești Bucureștiul de Ardeal să fie stopat”

Victor Ponta, președintele Pro România, a fost întrebat de candidatul PSD Alexandru Rafila, într-o dezbatere electorală, de ce crede că România nu a putut să facă tronsonul de autostradă Comarnic-Brașov. Fostul premier s-a arătat de părere că „undeva în afara României s-a decis ca România europeană să se termine la Carpați și orice proiect prin care vrei să unești Bucureștiul de Ardeal să fie stopat”.

Întrebat de Alexandru Rafila (PSD), la Digi 24, de ce crede că România nu a putut să facă tronsonul de autostradă Comarnic-Brașov, în condițiile în care în 2016 condiționa propria sa candidatură la alegerile parlamentare de realizarea acestui proiect, fostul premier Victor Ponta a răspuns: „O întrebare foarte dureroasă, pentru că și au am crezut mult timp: domnule, nu a putut să facă Boc, o să vin eu și o să fac. N-am făcut nici eu. Am plecat eu, zic: las', că vine Dacian Cioloș și face, n-a făcut nici Cioloș; o să vină Dragnea, cu Grindeanu, Tudose... N-au făcut. O să vină Orban. Eu cred - aici nu vreau să vorbesc cu păcat - eu cred că undeva în afara României s-a decis ca România europeană să se termine la Carpați și orice proiect prin care vrei să unești Bucureștiul de Ardeal să fie stopat. Altfel nu-mi explic de ce atunci când am terminat de negociat și de semnat contractul cu trei firme europene (Vinci, Strabag și Aktor), dl Băsescu imediat mi-a făcut plângere penală la DNA. Eviden că nu a ieșit nimic din acea plângere decât s-a stopat contractul. Poate că la un moment dat o să fim lăsați să legăm Moldova, București, Oltenia de Ardeal. Deocamdată, n-am reușit niciunul dintre cei care am fost”.

Victor Ponta candidează la București. De ce nu a mai intrat în cursa electorală într-o circumscripție din Gorj

Victor Ponta deschide lista de București a Pro România la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților. În finalul lunii noiembrie, el a explicat de ce a ales să nu mai candideze la Gorj, acolo unde a candidat în ultimii 16 ani.

Întrebat de ce nu a mai intrat în cursa electorală într-o circumscripție din județul Gorj, Victor Ponta a răspuns: ”După patru mandate, aș fi vrut să candidez tot la Gorj, dar din cauza faptului că nu ma pot depalasa în toată țara să-mi ajut partidul, sunt lider de partid. A fost foarte clar că va fi o campanie online. Candidez la București. A mai fost un motiv, dar m-am înșelat aici. Am crezut că fiind locul 1 la București, cum este și domnul Orban, că vom avea niște dezbateri între candidații la funcția de prim-ministru. N-am avut nicio dezbatere și ăsta e un lucru foarte rău că, de fapt, nimeni nu știe foarte clar ce se întâmplă de luni. Deschidem școlile? Eu sunt pentru deschiderea școlilor, domnul Orban, nu. Testăm în masă, facem program național de testare? Eu cred că trebuie să facem. Am sperat că fiind locul 1 la București avem și dezbateri, dar n-am avut”.