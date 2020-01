Victor Ponta: „Eu nu o să plâng niciodată după guvernul Dăncilă, dar trebuiau făcute atunci alegeri anticipate. Te-ai zbătut, ai obținut o majoritate, de ce nu guvernezi?” (VIDEO)

Victor Ponta crede că o rundă de alegeri generale anticipate ar fi inutilă și a oferit drept exemplu situația sa din 2012, când a preluat o guvernare minoritară după demiterea cabinetului condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

„Eu nu o să plâng niciodată după guvernul Dăncilă, dar trebuiau făcute atunci alegeri anticipate. Totuși, liberalii s-au zbătut foarte tare. Au semnat acorduri cu patru partide, USR, ALDE, UDMR, PMP și grupul minorităților. Au făcut compromisuri foarte mari, pentru că unora le-au promis că desființează Secția specială, altora că nu. Celor de la UDMR că nu se fac alegeri în două tururi, celor de la USR că se fac. Te-ai zbătut, ai obținut o majoritate, cum nu mai contează. Ai zis că nu-ți trece bugetul, ți-a trecut bugetul. De ce nu guvernezi?”, a afirmat Victor Ponta, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Cu toate acestea, fostul premier susține că își dorește alegeri înainte de termen și că anticipatele ar fi benefice pentru Pro România, care și-ar putea mări numărul de parlamentari: „Probabil o să avem 40”.

