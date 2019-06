Teodorovici, prezidențiabilul PSD? Ponta: El a fost la Antena 3 și l-au lăudat cei de acolo, dar nu-l cunoaște lumea. E băiat frumos așa, îl știu cei de pe terase (VIDEO)

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a anunţat colegii, în şedinţa informală organizată la malul mării, că doreşte să candideze la prezidențiale din partea PSD.

Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, că dacă Teodorovici își dorește într-adevăr acest lucru, atunci ar trebui să demisioneze din funcția de ministru și să pornească în campanie prin țară. Liderul Pro România a mai spus că Teodorovici ”e băiat frumos așa, îl știu cei de pe terase, nu lumea”, prin urmare trebuie să aibă grijă să devină cunoscut tuturor.

”Dacă Teodorovici chiar vrea să candideze pentru prezidențiale, atunci chiar după Congres trebuie să demisioneze din funcția de ministru al Finanțelor și să pornească în campanie în țară. Sigur, el a fost la Antena 3 și l-au lăudat cei de acolo, dar nu-l cunoaște lumea. E băiat frumos așa, îl știu cei de pe terase, nu lumea.

Dacă renunță la funcția de ministru și merge în țară, foarte bine. Altfel, eu cred că ministrul Finanțelor e un om care spune adevăruri dure, că nu avem bani, că nu aruncăm bani, că nu putem face tot ce promiteți voi, or dacă faci chestia asta nu poți candida la prezidențiale, că nu obții voturi.

Nu poți să fii și cu slănina în pod și cu tigaia unsă. Dacă chiar vrea să candideze, să-și dea demisia!”, a declarat Victor Ponta, pentru B1 TV.

