Victor Ponta îi exclude din Pro România pe parlamentarii care au votat guvernul Orban: ”Azi ne despărțim și mergem mai departe fără ei”  

Victor Ponta a anunțat luni seară că parlamentarii Pro România care au votat învestirea Guvernului Orban vor fi daţi afară din partid.

Liderul Pro România a făcut anunțul într-un mesaj publicat pe Facebook, susținând că este dezamăgit că oameni pe care i-a ”sprijinit, promovat, respectat și apărat în toate situațiile nu au rezistat azi în fața presiunilor”.

Aleșii la care se referă Ponta sunt Georgian Pop, Mircea Banias, Damian Florea, Emilia Meiroşu, Liviu Ioan Balint, Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu, ultimii doi fiind membri fondatori ai Pro România.

”A trecut Guvernul PNL Orban / Pro Romania NU a sustinut acest Guvern ( cei cativa fosti colegi care au votat au decis azi sa mearga alaturi de PNL impotriva deciziei pe care am luat-o impreuna - motiv pentru care azi ne despartim si mergem mai departe fara ei ) ; cei care ne acuzau ca ramane tara neguvernata sa se apuce acum de treaba / cateva alte observatii “la cald” :

1. Ca si in Decembrie 2009 avem un Guvern pe care oamenii NU l-au votat, care a trecut de Parlament prin aceleasi metode ca in 2009 , un Guvern care are ca singura legitimitatea sprijinul Presedintelui si care nu are nicio competenta si nicio solutie pentru criza economica si sociala care vine

2. Ca si in Decembrie 2009 sau in Decembrie 2015 problemele adevarate si imediate ale oamenilor nu au contat / doar dorinta de a pune cat mai repede si in orice fel mana pe Putere / si obsesia recurenta de a avea si Presedinte si Guvern ( si toate institutiile Statului) in mana unui singur Partid “de dreapta”

3. Ca si in Decembrie 2009 si in Decembrie 2015 NU am votat ceva ce stim toti ca nu este bun pentru toti romanii - doar pentru cativa ! Mi-am asumat toate riscurile si cred ca asa este corect sa fac cat timp sunt in viata publica ! Ma pregatesc in Opozitie sa sanctionam greselile unei Puteri incomparable

4. ProRomania a pornit ca un proiect politic de centru stanga modern, care sprijina doar profesionalismul in Guvernare , dispus sa lupte cu Sistemul politic PSD - PNL pastrand valori de centru stanga europene / am luptat cu Dragnea si Dancila - nu ne transformam in slugile lui Orban / este evident ca azi au fost folosite toate fortele impotriva noastra - dar ProRomania este o necesitate pentru insanatosirea politicii de Stanga moderna - vom merge in continuare pe drumul nostru / batalia adevarata va fi in 2024 - sa scoatem din nou tara din criza ( ca in 2012)!

5. Sigur ca sunt profund dezamagit de faptul ca oameni pe care i-am sprijinit, promovat, respectat si aparat in toate situatiile nu au rezistat azi in fata presiunilor - si ca au ales sa lupte impotriva ProRomania, a propriilor convingeri si impotriva mea / o lectie despre oameni din care tot nu reusesc sa inteleg si sa invat de ajuns / pacatul lor este insa ca au instaurat un Guvern care va face foarte mult rau - si oamenii nu ii vor ierta pentru asta / ne despartim de acesti fosti colegi care au ales sa fie alaturi de Putere / noi ramanem in Opozitie alaturi de cei care ne voteaza si care au incredere in mine

Suntem ProRomania - vom lupta in continuare pentru ceea ce credem - nimeni si nimic nu ne poate forta sau cumpara sa facem altfel!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.