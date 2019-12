Ponta: Nu vom avea primari aleşi din două tururi şi nici preşedinţi de Consilii Județene desemnaţi de consilieri. Argumentele liderului Pro România

Victor Ponta susține că nu vom avea alegeri pentru primari în două tururi de scrutin şi nici preşedinţii de consilii judeţene.

Și asta pentru că PNL e acum la Putere şi preferă actualul sistem electoral: „PNL şi PSD preferă alegeri dintr-un singur tur pentru că au 'maşinăriile electorale' mult mai puternice indiferent de candidat (s-a văzut la turul 1 de la prezidenţiale)/ în acest fel au şanse mai mari în competiţia pe Dreapta (PNL contra USR) şi pe Stânga (PSD contra Pro România)”.

Fostul premier mai susține că povestea tot spusă de liberali cu dorința lor de a modifica legea electorală în Parlament e doar o „păcăleală”, deoarece și ei știu prea bine că asta nu se mai poate.

Liderul Pro România mai notează că „USR, PMP, ALDE şi toţi ceilalţi care au votat Guvernul Orban PNL ştiau de la început că acesta a încheiat un acord cu UDMR prin care se obliga să nu schimbe sistemul de la alegerile locale”, prin urmare „ameninţările USR cu 'retragerea sprijinului pentru Guvernul PNL' sunt vorbe la fel de goale ca şi declaraţiile lui Ludovic Orban că vrea primari în două tururi”.

„Tot ce au criticat PNL la guvernarea PSD în ultimii 3 ani acum fac şi ei la fel”, e una dintre concluziile lui Ponta.

Postarea integrală a lui Victor Ponta:

„NU - nu vom avea primari alesi din doua tururi / si nici presedinti de consilii judetene alesi de consilieri ( desi ar fi bine pentru situatia democratiei politice din Romania)- pentru ca acum PNL este noul PSD ! Iata de ce :

1. PNL detine acum “Puterea” si prefera acest sistem electoral care ii avantajeaza ( primarii lor au prima sansa si vor “transfera” multi primari de la PSD / ministrii, prefectii, toti ceilalti reprezentanti ai Statului vor actiona pentru ei ) ; nu mai au niciun interes sa aplice alt sistem ( cum spuneau cand erau in Opozitie) /

2. povestea cu modificarea legii prin Parlament este doar o pacaleala cu pretextul clasic “noi vrem dar nu se poate” - toti stim ca nu mai este timp pentru modificarea Sistemului de vot de la Locale prin votul parlamentarilor , ca PSD , UDMR si Minoritati au suficiente metode pentru a bloca si ca sesizarea la CCR are toate sansele fiind mai putin de 6 luni pana in ziua votului / singura varianta realista a fost tot timpul o actiune o Guvernului ( insa Ludovic Orban nu vrea sa se certe cu UDMR- asa cum nu a vrut nici Dacian Ciolos in 2016 sa se certe cu prietenul lui Liviu Dragnea).

3. Legea privind alegerea primarilor intr-un singur tur a fost adoptata in 2011 de majoritatea parlamentara de atunci a PDL - UDMR / azi fostii PDL isti sunt toti in PNL si PMP si si-au schimbat doar declarativ pozitia ( macar UDMR sunt consecventi in pozitia lor)

4. USR, PMP, ALDE si toti ceilalti care au votat Guvernul Orban PNL stiau de la inceput ca acesta a incheiat un Acord cu UDMR prin care se obliga sa nu schimbe sistemul de la alegerile locale - si totusi au votat “pentru” / acum se fac ca au uitat acel moment ( inca un element pentru care sunt convins ca ProRomania a procedat corect neacceptand sa voteze Guvernul doar pentru niste functii si sinecuri) - amenintarile USR cu “retragerea sprijinului pentru Guvernul PNL” sunt vorbe la fel de goale ca si declaratiile lui Ludovic Orban ca vrea primari in doua tururi = vorbe!

5. PNL si PSD prefera alegeri dintr-un singur tur pentru ca au “masinariile electorale” mult mai puternice indiferent de candidat ( s-a vazut la turul 1 de la Prezidentiale) / in acest fel au sanse mai mari in competitia pe Dreapta ( PNL contra USR) si pe Stanga ( PSD contea ProRomania)

6. Tot ce au criticat PNL la Guvernarea PSD in ultimii 3 ani acum fac si ei la fel - asa ca nu e nimic de mirare ca doar au schimbat oamenii si nu metodele

Indiferent de sistemul de alegeri la ProRomania vom avea peste 90% candidati noi, profesionisti, aflati la prima lor competitie electorala , capabili sa sustina un proiect important si modern pentru comunitatea pe care vor sa o reprezinte ; ei vor fi primarii din 2024 intr-o Romanie mult schimbata ( inclusiv ca sistem de vot)”.