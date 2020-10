Victor Ponta: Fiind foarte cinic, eu ce trebuia să fac acum 5 ani, să spun că e vina celor care s-au dus la ”Colectiv”? Am considerat că trebuie un om politic să-și asume o tragedie națională. Orban dă vina pe oameni

Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că alegerile parlamentare din 6 decembrie reprezintă o șansă pentru români să schimbe Guvernul PNL. Acesta a afirmat că liberalii și președintele Klaus Iohannis nu au făcut mare lucru în lupta cu epidemia de coronavirus și chiar nimic în gestionarea crizei sociale și economice. Ponta a mai spus că tot mai puțini români respectă regulile anti-coronavirus deoarece guvernanții și-au pierdut orice credibilitate. Victor Ponta a mai ținut să amintească faptul că el și-a dat demisia după tragedia din clubul Colectiv, pe când Ludovic Orban nu face decât să dea vina pe români pentru dramele prin care trec.

Întrebat dacă se vede cu PNL la guvernare, Ponta a răspuns: „Nu mă văd în Guvern cu PNL, dar, cum i-am spus și dlui Orban, dacă vrei să faci lucruri serioase, te sprijini cu totul. De exemplu, țin minte discuția de atunci cu Orban și nu e niciun secret. Zisese, și eu l-am crezut, probabil și dvs. I-am zis că dacă vrea alegeri în două tururi la primari votez și eu și dacă vrea și la Consilii votez și eu. El a zis că vrea. Aiurea. Ei au vrut alegeri și acum tot alegeri vor”.

Ponta a mai spus că e periculos să fie organizate alegeri acum, dar dacă tot acest lucru se va întâmpla pentru că așa vor președintele Klaus Iohannis și PNL, atunci oamenii ar trebui să profite pentru a arăta, prin vot, dacă sunt de acord cu ce a făcut Guvernul Orban până acum sau nu.

Liderul Pro România a mai reproșat Guvernului PNL faptul că nu a luat nicio măsură în criza economică și socială.

„Pe 6 decebrie avem o șansă să schimbăm Guvernul ăsta. După mascarada cu moțiunea de cenzură a PSD pe care nu a vrut s-o voteze PSD, mi-a fost clar că nu scăpăm de acest Guvern decât prin alegeri. Și eu cred că acest Guvern a demonstrat într-un an incapacitatea de a ne scoate din criză. Problema noastră e criza, cum trecem prin ea. Eu nu vorbesc doar despre criza sanitară, că ea e doar ce se vede în față. În spate, ce nu se vede, și e de 100 de ori mai greu și mai mare, e criza economică și socială. Eu pentru criza economică și socială nu văd absolut nicio măsură”, a mai susținut Ponta, pentru B1 TV.

