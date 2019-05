Liderul Pro România, Victor Ponta, lansează un atac extrem de dur, joi, la adresa președintelui PNL, Ludovic Orban. Acesta îl acuză pe liderul liberalilor că “trage sfori” în Guvern și îi pe Raluca Turcan şi Rareş Bogdan, pe care nu l-ar vrea sub nicio formă în funcția de premier.

“Îmi face scârbă Orban”, a spus Ponta pentru Adevărul.

Declarațiile fostului premier vin după ce Opoziția a pierdut, miercuri, competiția cu PSD pentru șefia Camerei Deputaților.

“Votul de ieri de la Camera Deputaţilor a fost un test. Bătălia adevărată va fi la moţiunea de cenzură. Noi considerăm că trebuie să schimbăm Guvernul. Cel mai mare sabotor e Ludovic Orban. Orban s-a asigurat că nu are voturi Raluca Turcan pentru şefia Camerei Deputaţilor. Nici măcar toţi liberalii n-au votat. Orban e o relicvă a anilor 90. El continuă să atace USR, Pro România şi UDMR, deşi, dacă vrei să treacă moţiunea şi să faci un alt Guvern, trebuie să faci majoritate cu cei care sunt acolo. A înjurat Orban UDMR, apoi a înjurat Pro România, după care ne-a întrebat de ce nu am votat candidatul lor? Suntem masochişti? Îmi face scârbă Orban. Dacă va trece moţiunea, a auzit Orban că nu va fi el premier de la PNL. O să fie altcineva de la PNL. O să fie Rareş Bogdan sau altcineva. El trage sfori, aranjează. Şi dacă nu ajunge el, are grijă să nu treacă nicio moţiune. Am scăpat de Dragnea şi am dat de Orban. Dacă după Dragnea nu scăpăm şi de Orban, n-am făcut nimic. În 2012, am reuşit să schimbăm un Guvern şi am shimbat preşedinţii celor două Camere. Dacă în 2012 îi înjuram pe ceilalţi, nu făceam nimic. Am negociat. Orban nu discută cu nimeni. Ne înjură în fiecare zi la TV”, a spus Ponta la Adevărul.Live.