Victor Ponta, ironii la adresa lui Dacian Cioloș: Am văzut că susține moțiunea de cenzură, dar PLUS nu are niciun parlamentar

Liderul PRO România, Victor Ponta, a lasant, miercuri, o serie de ironii la adresa liderului PLUS, Dacian Cioloș.

”Am văzut că Dacian Cioloș și PLUS susțin cu toate forțele moțiunea de cenzură. A uitat să precizeze Cioloș că PLUS nu are niciun parlamentar - dar sigur dă el jos Guvernul chiar dacă nu are niciun vot”, a comentat ironic Ponta, pe Facebook.

Liderul Pro România a mai precizat că parlamentarii din formațiunea pe care o conduce vor vota la vedere ”PENTRU” moțiunea de cenzură.

“Parlamentarii ProRomania vor vota la vedere PENTRU motiunea de cenzura deoarece consideram ca Romania are nevoie de un Guvern mult mai bun decat cel actual / insa NU suntem si nu putem fi alaturi de partidele de dreapta !

Noi ne facem datoria fata de asteptarile celor care ne-au votat / si venim cu cele 8 proiecte prioritare pentru Romania - ne vom bate pentru implementarea lor imediata!“, a scris Ponta.