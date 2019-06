Victor Ponta a semnat, joi, în numele Pro România, Pactul Național pentru o Românie Europeană, la Palatul Cotroceni.

Fostul premier a declarat că a semnat pentru că principiile acorului sunt corecte, deși “foarte mulți” l-au certat pentru că merge la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis.



Fostul premier susține că integrarea României în UE e cea mai mare realizare în ultimii 30 de ani, o justiție independentă e importantă, iar oamenii politici trebuie să-și dea mâna pentru interesul național.

“Am semnat azi acest pact pentru un motiv foarte simplu: principiile din el sunt corecte și sunt spre binele nostru ca societate

O justiție independetă apolitică e o condiție fără de care nu putem progresa ca societate. Oamenii politici trebuie să-și dea mâna când e vorba de interese naționale

Referitor la Justiție, am susținut ca nimeni să nu fie mai presus de lege. Eu am dovedit că m-am supus legii, judecătorilor. Cei care se opun au de pierdut.

M-au certat foarte mulți oameni că vin la Iohannis, le-am spus că în 2024 va fi și un președinte social-democrat”, a spus Victor Ponta.

