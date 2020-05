Victor Ponta, liderul Pro România: Dacă nu funcționează economia privată, nu vor exista bani pentru măsuri sociale (VIDEO)

Dacă nu funcționează economia privată, nu vor exista bani pentru măsuri sociale, a explicat fostul premier Victor Ponta, liderul Pro România, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



„În România, înainte de pandemie, un milion de români lucrau la firme multinaționale și patru milioane și ceva lucrau la firme românești. Cele multinaționale sunt în regulă, în sensul în care au finanțare de la băncile internaționale, au resurse financiare. Din punctul meu de vedere sunt foarte bune aceste firme, și-au păstrat angajații, și-au plătit, dar nu poate trăi o țară de 20 de milioane (n.r. – de locuitori) cu un milion de angajați la multinaționale. Atunci, Guvernul României trebuia să se concentreze, cum se întâmplă în celelalte țări, în special în Italia, Spania, care seamănă cu noi ca economie, pe restul. Din păcate, deocamdată nu s-a făcut nimic. Singurul lucru pe care l-a lăudat domnul Cîțu (n.r. – ministrul Finanțelor) a fost acel program IMM Invest, care a debutat într-o vineri dimineață cu un site care a căzut după cinci minute și după încă 10 zile a făcut STS site-ul”, a declarat Victor Ponta.

El susține că „alte măsuri economice concrete pentru firmele românești nu există. Eu, ca social-democrat, dar care am luat, totuși, măsuri liberale cât am fost prim-ministru, le-am luat pentru că am înțeles că n-ai de unde să ai bani de măsuri sociale dacă nu îți merge economia privată. Întâi merge economia privată și după împarți bani. Ori acum, noi de unde o să ținem salarii, pensii, un aparat de stat? De unde băgăm bani în sănătate dacă omorâm firmele private?”.

