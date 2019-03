Ponta: Dragnea vrea să-și rezolve problemele penale cu mâna ministrului Justiției, dar Toader e suficient de inteligent ca să nu se pună până peste cap în rahat (VIDEO)

Dragnea vrea să-și rezolve problemele penale cu mâna lui Toader, or el e mult mai deștept decât Teodorovici și Vâlcov și-l fentează, a declarat Victor Ponta, pentru B1 TV.

În opinia liderului ProRomânia, Liviu Dragnea nu este mulțumit de Tudorel Toader deoarece este obișnuit să facă totul cu mâinile altora, or ministrul Justiției este suficient de deștept încât să nu-i facă pe plac.

”Eu nu cred că (moțiunea simplă împotriva lui Toader) o vor vota și PSD-iștii, cred că e un balet din ăsta pentru... o coregrafie între Dragnea și Toader Tudorel. Toader Tudorel e suficient de inteligent ca să nu se pună până peste cap în rahat alături de Dragnea și Vâlcov.

Nu vă luați după trompetele lui Dragnea, că azi zic ceva, mâine altceva. Eu știu sigur că Dragnea e nemulțumit, pentru că el vrea mereu să facă lucrurile cu mâna altuia, în cazul de față cu mâna lui Toader Tudorel. De exemplu, la 114 (OUG 114), acea mineriadă economico-financiară, a făcut-o cu mâna lui Vâlcov. Fondul Suveran, cea mai mare hoție din istoria României de la armata sovietică încoace, o face cu mâna lui Teodorovici.

Dragnea vrea să-și rezolve problemele penale cu mâna lui Toader, or el e mult mai deștept decât Teodorovici și Vâlcov și-l fentează. Așa că sigur că e o situație tensionată între ei”, a declarat Victor Ponta, pentru B1 TV.

