Marea „trădare” înainte de votul de învestitură. Victor Ponta: Tudose, făcut eurodeputat de noi, fugea de la Victoria de frica lui Dragnea și-l lăsa singur pe premierul Japoniei, iar acum vrea să susțină Guvernul Orban

Fostul premier Mihai Tudose, care își negociase cu Cladiu Manda revenirea la PSD, a negociat cu PNL pentru ca Pro România să voteze favorabil învestitura Guvernului Orban, acuză Victor Ponta, liderul formațiunii, care a lansat, luni dimineață, un mesaj critic la adresa celui pentru care „a muncit” să ajungă în Parlamentul European.



„Daca va puneati intrebarea cine este “negociatorul” cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL ! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European - si care ne-a mintit in fata pe toti ca nu merge , doar candideaza sa ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu castigat pe lista ProRomania!”, a scris Victor Ponta.



În aceste condiții, liderul Pro România își asumă „greșeala” că a lăsat „să treacă toate trădările și ticăloșiile” la adresa formațiunii. Mai mult decât atât, el reamintește și episodul în care Mihai Tudose, premier lăsat fără sprijin parlamentar de PSD, a preferat să părăsească Palatul Victoria chiar înainte de o întâlnire cu premierul Japoniei.



„Mihai Tudose a descoperit acum grija fata de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea si l-a lasat pe Premierul Japoniei singur prin Bucuresti! Si tocmai el care a zis ca ramane alaturi de noi sa lupte in Parlamentul Romaniei si a plecat imediat la Bruxelles pentru 5 ani cu voturile noastre!



E bine ca macar separam apele / dar este greseala mea ca am lasat de la mine sa treaca toate tradarile si ticalosiile la adresa noastra! Mergem mai departe - mai putini dar fara vanzatori!



Este corect sa nu votam un Guvern nelegitim, neprofesionist, instaurat cu metodele folosite de Traian Basescu in Decembrie 2009 - si care va genera un dezastru in 2020 exact cum a fost in 2010!

ProRomania trebuie sa fie un proiect politic pe termen lung , cu adevarat modern si social democrat / nu voi lasa ca aceasta constructie sa fie folosita ca un vehicol de adus la Putere PNL si Ludovic Orban!



Chiar daca acum ProRomania este sub atac total - vom rezista si vom fi mai buni si mai puternici!”, a conchis Victor Ponta.

