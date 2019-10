Ponta: „Mircea Diaconu nu e un băiat îmbogățit din fonduri europene care se sperie în 24 de ore cand i se arată 'pisica'”

Victor Ponta a susținut că Mircea Diaconu este singurul adversar adevărat al lui Klaus Iohannis în cursa pentru Cotroceni. Liderul Pro România a mai afirmat că fostul europarlamentar nu e un băiat îmbogățit din fonduri europene, care se sperie când i se arată ”pisica”, aluzie la Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la prezidențiale.

Reacția lui Ponta vine după publicarea unui sondaj IMAS, care îl arată pe Mircea Diaconu pe locul 2 în preferințele cetățenilor, după Klaus Iohannis. (Detalii AICI)

„Mircea Diaconu este singurul adversar ADEVARAT pentru Klaus Iohannis - este UN OM - nu o marioneta care face blaturi ca Viorica Dancila - nu un baiat imbogatit din fonduri europene care se sperie in 24 de ore cand i se arata “pisica” !

Imi doresc sa avem in turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale cu adevarat doi competitori ( nu un blat facut prin spatele romanilor) / cine este multumit de Sistem si de ceea ce s-a intamplat in ultimii 5 ani in Romania il poate vota pe Klaus Iohannis/ cine vrea o schimbare adevarata, un Presedinte cu adevarat independent de partide politice il voteaza pe Mircea Diaconu/ va fi o competitie ADEVARATA - nu un blat ordinar!”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Mircea Diaconu candidează la prezidențiale cu susținerea Pro România și ALDE.