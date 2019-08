Victor Ponta: Mircea Diaconu, șanse mai mari decât Dăncilă la prezidențiale. După înfrângerea din noiembrie, șefa PSD va trebui să explice de ce a pierdut și Guvernul, și alegerile (VIDEO)

Victor Ponta a recunoscut, în direct pe B1TV, că mai mulți lideri din Pro România sa-u întâlnit luni cu Mircea Diaconu, înainte ca formațiunea să anunțe oficial că îl susține pe fostul europarlamentar la alegerile prezidențiale din noiembrie.



„S-a văzut, nu doar cu domnul Chițoiu. S-au văzut câțiva dintre colegii mei, și Mihai Tudose, și Nicu Bănicioiu, și Sorin Câmpeanu, și Gabriela Podașcă, dar și împreună cu câțiva lideri ALDE cu Mircea Diaconu, pentru că era logic. Dincolo de faptul că-l cunoaștem toți pe Mircea Diaconu de la televizor, hai să vorbim puțin să vedem ce vrea să facă. A fost o discuție extrem de lămuritoare. A fost extrem de clar că noi nu vrem ca Mircea Diaconu să fie membru Pro România, ALDE, să-l facem politician. Nu vrea el și nici n-avea niciun sens. Vrem să-i acordăm un sprijin logistic fără de care un candidat independent e foarte greu să se descurce. Nu am negociat, nu ne-a cerut, nu i-am cerut, dar ne-am înțeles. Asta e de întâlnirea de azi de la Marriott, după care ne-am întâlnit la sediul de partid”, a declarat Victor Ponta, în emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat de ce nu îl susține pe Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, în cursa către Cotroceni, președintele Pro România a răspuns: „Că nu candidează. A anunțat astăzi că domnul Tăriceanu că nu. E ca și cum îl întrebați pe domnul Tăriceanu de ce nu mă susține pe mine. Pentru că nu candidez. Din moment ce Pro România și ALDE susținem un candidat independent, domnul Diaconu, a stricat apele șmenarilor și blatiștilor gen Gușă. Nu știu, o să ia 1%, o să ia 10%, este democrație. Mircea Diaconu nu este un personaj negativ, îl susținem”.



Victor Ponta consideră că, în orice caz, Mircea Diaconu are mult mai multe șanse să intre în turul al doilea al prezidențialelor comparativ cu Viorica Dăncilă.



„Are șanse mai mari decât doamna Dăncilă să intre în turul doi și sunt foarte mulți oameni, de stânga în special, care n-ar fi mers să vot să voteze pentru Viorica Dăncilă. Acum merg la vot să voteze pentru doamna Viorica Dăncilă”, a adăugat Victor Ponta.



Întrebat ce ar trebui să facă premierul Dăncilă în ipoteza în care nu intră în turul al doilea al alegerilor din noiembrie, Victor Ponta a răspuns: „Cu siguranță, doamna Dăncilă trebuie să ne spună de ce s-a încăpățânat să piardă și Guvernul, și alegerile, că eu nu reușesc să înțeleg”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.